Was läuft heute? | Spitting Image, Kleider-Geschichten, America First

Spitting Image

Der Klamauk-Klassiker der 80er-Jahre ist zurück: „Spitting Image“! In der britischen Comedy-Satire werden zeitgenössische Promis und Politiker in Form von absurden Silikon-Puppen durch den Kakao gezogen. Seien es Donald Trump, Vladimir Putin oder Billie Eilish. Das Original war in den 80ern übrigens so beliebt, dass die Band Genesis ihr Musikvideo zum Song „Land of Confusion“ komplett mit den Puppen besetzte. Ob die Neuauflage von „Spitting Image“ an das Original heranreichen kann, das könnt ihr jetzt bei Sky Comedy herausfinden.

Kleider-Geschichten

Erinnert ihr euch noch an das eine Kleidungsstück, das ihr nie verlieren wolltet oder mit dem ihr eine ganz besondere Geschichte verbindet? Dieser besonderen emotionalen Verbindung von Klamotten und ihren Trägern widmet Netflix jetzt eine ganze Doku-Serie. In „Kleider-Geschichten“ erzählen ganz normale Menschen von ihren besonderen Kleidungsstücken, die sie zu dem gemacht haben, wer sie heute sind.

America First – Bilanz einer Amtszeit

Make America great again! Mit diesem Versprechen ist Donald Trump in seine Präsidentschaft gestartet. Vier Jahre Amtszeit und eine gespaltene Gesellschaft später stellt sich nun die Frage: Was war das? Wie konnte es von dem Versprechen eines großartigen Amerikas zu einem gestürmten Capitol kommen? Arte wagt mit der dreiteiligen Doku-Reihe „America First – Bilanz einer Amtszeit“ nun einen Rückblick.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.