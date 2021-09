Was läuft heute? | Spitting Image – The Krauts Edition, Mein Freund, das Ekel, Tina mobil

Spitting Image – The Krauts Edition

Die englische Satire-Show „Spitting Image“ gibt es jetzt auch als „Krauts Edition“. In der kultigen Puppen-Show werden vor allem deutschsprachige Persönlichkeiten aufs Korn genommen. Von Heidi Klum über Jan Böhmermann bis hin zu Thomas Müller bekommen alle ihr Fett weg. Passend zur Bundestagswahl stehen aber auch Politikerinnen und Politiker im Fokus des Humors. Die erste Staffel startet heute bei Sky Comedy, ist aber auch mit dem Sky Ticket auf Abruf verfügbar.

Mein Freund, das Ekel

Hintz (Dieter Hallerforden) ist ein richtiger Misanthrop, der aus seinem Rollstuhl heraus die Welt anpöbelt. Obwohl Welten zwischen ihnen liegen, freundet er sich mit Trixie (Alwara Höfels) an, einer alleinerziehenden Mutter, der es an allen Ecken und Enden fehlt. Nach dem gleichnamigen Film erzählt nun eine neue Mini-Serie, wie es zwischen diesem ungleichen Freundes-Paar weitergeht. Ihr findet sie online first in der ZDF-Mediathek.

Tina mobil

Nachdem Tina ihren alkoholsüchtigen Mann rausgeschmissen hat, ist sie mit ihren Kindern allein. Den Job verliert sie auch noch. Doch aufgeben tut sie nicht. Die Berliner Schnauze ist eine robuste Macherin. Kurzerhand macht sie sich als Bäckerin in Brandenburg mobil. Die tragische und zugleich humorvolle Serie könnt ihr ab heute in der ARD-Mediathek schauen.

