Was läuft heute? | Spoiler Alarm, Robin Bank, Blue Carbon

Spoiler Alarm

Der Trailer für „Spoiler Alarm“ erweckt erstmal den Eindruck einer klassischen Weihnachts-RomCom. Aber da der Film auf dem Buch „Spoiler Alert“ basiert, trügt der Eindruck. Denn das Buch sind die emotionalen Memoiren von Michael Ausiello, der seinen viel zu früh verstorbenen Ehemann Kit betrauert und an die gemeinsam verbrachten Jahre zurückdenkt. Also gilt auch für den Film: Taschentücher bereit halten. Ihr findet „Spoiler Alarm“ mit Jim Parsons und Ben Aldridge ab heute bei WOW.

Robin Bank

Der katalanische Aktivist Enric Duran stahl eine halbe Million Euro von verschiedenen Banken, um damit soziale Projekte zu finanzieren. Die Medien nannten ihn danach den Robin Hood der Banken. Seit über zehn Jahren hält er sich versteckt. Die Regisseurin Anna Giralt Gris hat ihn ausfindig gemacht und lässt ihn in der Doku „Robin Bank“ auch selbst zu Wort kommen. Und das klingt im Trailer schon mal höchst interessant. „Robin Bank“ könnt ihr ab heute in der arte-Mediathek sehen.

Blue Carbon

Blauer Wasserstoff ist ein Superstoff der Natur und wird in Zukunft eine wichtige Rolle im Klimaschutz spielen. Soweit, so gut. Noch viel besser wird die Sache, wenn sie von der DJ und Meeresbiologin Jayda G erklärt wird. Und genau das passiert in der Doku „Blue Carbon“. Klingt vielleich erstmal verwirrend, sieht aber im Trailer richtig super aus. Ihr findet „Blue Carbon“ ab sofort in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.