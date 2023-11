Was läuft heute? | Squid Game: The Challenge, Die Discounter, Love in Fairhope

Squid Game: The Challenge

Netflix macht eine seiner erfolgreichsten Serien zur Gameshow. In „Squid Game: The Challange“ treten über 450 Menschen aus der ganzen Welt in den Spielen aus der koreanischen Serie gegeneinander an. Zwar müssen die Spieler und Spielerinnen nicht um ihr Leben fürchten, aber es winken auch hier knapp 5 Millionen Dollar Preisgeld. Wer am Ende gewinnt, könnt ihr ab heute bei „Squid Game: The Challenge“ auf Netflix sehen.

Die Discounter — Staffel 3

Auch in der neuen Staffel der beliebten Prime Video-Mockumentary geht es wieder um den Alltag der Mitarbeitenden des Discounters Feinkost Kolinski. Passend zur Jahreszeit wird’s in den neuen Folgen weihnachtlich. Neben Marc Hosemann als Chef Thorsten sind auch Merlin Sandmeyer als der verklemmte Jonas und Rapperin Nura als Flora zu sehen. Die neuen Folgen von „Die Discounter“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Love in Fairhope

In der neuen Reality-Show „Love in Fairhope“ werden Realität und Fiktion zu einem Mix aus Dating-Show und Liebesfilm vermischt. Fünf Frauen suchen in der kleinen Küstenstadt Fairhope nach der ganz großen Liebe. Bei der Handlung werden echte Erlebnisse der Frauen in das Geschehen eingebunden. Schauspielerin Heather Graham führt als Erzählerin durch die Geschehnisse der Show. „Love in Fairhope“ gibt es ab heute bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.