Bild: Der Cast von Stage Mother. | Foto: Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Was läuft heute? | Stage Mother, Verrückt nach ihr, Nacht über Berlin

Aus Liebe

Beziehungen sind oft kompliziert. Maybelline lernt ihren Sohn erst so richtig kennen, als dieser verstorben ist. Adri möchte so viel wie möglich über Carla erfahren und tut alles, um in ihrer Nähe zu sein. Henny und Albert müssen zusehen, dass sie ihre Beziehung geheim halten – vor den Nazis.