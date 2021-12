Was läuft heute? | Stalk, Goodbye, Sowjetunion!, O.J. Simpson: Made in America

Stalk

In der ersten Woche seines Informatikstudiums wird Lucas alias Lux vor der ganzen Hochschule bloßgestellt. Um sich an seinen Peinigerinnen und Peinigern zu rächen, hackt er sie und spioniert sie aus. Mit diesem Druckmittel schafft er es, innerhalb kurzer Zeit ein beliebter Student zu werden. Aber all das ist nicht ganz ungefährlich. Die französische Cyber-Drama-Serie „Stalk“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Goodbye, Sowjetunion!

Vor dreißig Jahren ist die Sowjetunion zerfallen. Was bleibt von dieser Zeit? In der Dokumentation “Goodbye, Sowjetunion!” unternimmt Regisseurin Henrike Sander eine Reise in die Vergangenheit. Sie erzählt Geschichten von ihren Eltern, die in der Sowjetunion studiert haben, und kontrastiert persönliche Erinnerungsstücke mit Archivmaterial wie Propaganda-Filmaufnahmen. „Goodbye, Sowjetunion!“ ist jetzt in der Arte-Mediathek abrufbar.

O.J. Simpson: Made in America

Er galt lange als beliebter Profi-Footballspieler mit makellosem Image: O.J. Simpson. 1994 erschütterte eine Nachricht seine Fans: O.J. Simpson wurde des Mordes an seiner Ex-Frau angeklagt. In diesem Fall hat ihn das Gericht zwar freigesprochen, dennoch landete er ein paar Jahre später wegen eines Raubüberfalls hinter Gittern. Die Doku „O.J. Simpson: Made in America“ befasst sich mit dem ereignisreichen Leben dieser spannenden Person. Die fünfteilige Dokumentationsreihe könnt ihr in der ZDF-Mediathek streamen.

