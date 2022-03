Bild: Star Trek: Picard | © 2022 Viacom CBS. All Rights Reserved.

Was läuft heute? | Star Trek: Picard, Darjeeling Limited, JOE vs CAROLE

Kultfiguren: Picard, Anderson und Tiger King

Jean-Luc Picard soll Anführer eines totalitären Regimes sein? Da wurde doch in der zweiten Staffel „Star Trek: Picard“ an der Zeitlinie herumgepfuscht! Währendessen versuchen in „Darjeeling Limited“ drei Brüder zusammenzufinden und landen in der Wüste, und bei „JOE vs. CAROLE“ gibt’s ein Comeback des Tiger Kings.