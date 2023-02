Bild: Star Trek: Picard | Trae Patton/Paramount+ © 2022 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

Was läuft heute? | Star Trek: Picard, Django, Hello Tomorrow!

Weltraum, Western, Wünsche

Admiral Jean-Luc Picard kämpft mit seiner Enterprise in „Star Trek: Picard“ gegen einen neuen Feind. Der Revolverheld „Django“ will ein zerrüttetes Verhältnis zu seiner Tochter retten und Jack verkauft in „Hello Tomorrow!“ Wohnungen auf dem Mond.