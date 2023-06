Was läuft heute? | Star Trek: Strange New Worlds, Black Mirror, Crimes of the Future

Star Trek: Strange New World

In der neuen Staffel „Star Trek: Strange New Worlds“ geht es wieder mit der Crew der USS Enterprise, unter der Leitung von Captain Pike, in die entferntesten Ecken der Galaxie. Wie auch schon in der ersten Staffel sind neben neuen Figuren auch alte Bekannte wie Kirk und Mr. Spock am Start. Fans der Animatonsserie „Lower Decks“ können sich auch freuen, denn schon im Vorfeld wurde eine Crossover-Episode für die zweite Staffel angekündigt. Die neuen Folgen „Star Trek: Strange New World“ gibt es ab heute wöchentlich bei Paramount+.

Black Mirror

Die Sci-Fi-Anthologie „Black Mirror“ ist zurück und hat fünf neue Geschichten über uns und die möglichen Folgen unseres technischen Fortschritts dabei. So wird zum Beispiel die Tragödie zweier Astronauten im Weltall erzählt oder die Geschichte einer Frau, deren Leben unfreiwillig zum neuen Hit einer Streamingplattform wird. Neben Aaron Paul und Salma Hayek sind auch Michael Cera uns Zazi Beetz zu sehen. Alle Folgen von „Black Mirror“ Staffel 6 könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

Crimes of the Future

Kultregisseur David Cronenberg entführt uns in „Crimes of the Future“ wieder in eine dystopische Version unserer Zukunft. Hier gibt es so gut wie keine Schmerzen und Menschen können Organe in ihren Körpern züchten. Der Aktionskünstler Saul Tenser macht sich dies zu Nutzen und züchtet regelmäßig neue Organe in seinem Körper, um diese dann zusammen mit seiner Partnerin in öffentlichen Vorführungen entfernen zu lassen. Neben Viggo Mortensen spielen Léa Seydoux und Kristen Stewart. „Crimes of the Future“ könnt ihr bei MUBI streamen.

Was läuft heute?

