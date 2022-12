Was läuft heute? | Star Trek: Strange New Worlds, The English, The Bad Guy

Star Trek: Strange New Worlds — Staffel 1

Die Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ ist ein Spin-Off des Films “Star Trek: Discovery“. Genau wie in dem Film geht es um die Crew der U.S.S. Enterprise und wie in der alten Star-Trek-Serie erlebt sie jede Folge ein neues Abenteuer. Ihr könnt „Star Trek: Strange New Worlds“ jetzt bei Paramount+ schauen. Der Dienst ist ab heute auch in Deutschland verfügbar.

The English — Staffel 1

In der Serie „The English“ reist eine wohlhabende Frau von England in den Wilden Westen, um Rache an dem Mörder ihres Kindes zu nehmen. Dort angekommen, lernt sie Eli Whipp kennen. Zusammen mit dem indigenen Ex-Soldaten setzt sie ihre Suche fort. Die erste Staffel „The English“ könnt ihr jetzt bei MagentaTV schauen.

The Bad Guy — Staffel 1

In der italienischen Serie “The Bad Guy” geht es um Nino Scotellaro. Sein ganzes Leben lang hat er als Staatsanwalt versucht, gegen die Mafia vorzugehen. Nachdem er selbst beschuldigt wird, ein Teil des organisierten Verbrechens zu sein, begibt er sich auf einen Rachefeldzug. Ihr könnt „The Bad Guy“ jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.