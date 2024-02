Was läuft heute? | Star Wars: The Bad Batch, In Her Car, Constellation

Star Wars: The Bad Batch

Die dritte und finale Staffel der „Star Wars“-Animationsserie „The Bad Batch“ lässt die Spezialeinheit 99 der Klonarmee auf eine letzte Mission gehen. Die Einheit macht sich auf, um das jüngste Mitglied ihrer Truppe, das Klon-Mädchen Omega, aus den Fängen des Imperiums zu befreien. In 25 Folgen gibt es nochmal Action und Animationsspaß aus dem „Star Wars“-Universum. Die ersten drei Folgen der dritten Staffel „The Bad Batch“ gibt es ab heute bei Disney+.

In Her Car

Die Mini-Serie spielt im Rahmen des anhaltenden Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Die Handlung folgt der Therapeutin Lydia, die nach Kriegsausbruch beschließt, Menschen in ihrem Auto mitzunehmen, um sie zu ihren Liebsten zu fahren oder in Sicherheit zu bringen. In jeder Folge geht es um andere Menschen, die unterschiedliche Aspekte des Krieges symbolisieren. Alle Folgen von „In Her Car“ gibt es ab heute in der ZDF-Mediathek.

Constellation

In der neuen Mini-Serie auf Apple TV+ geht es um die Astronautin Jo. Nach einem Unfall während ihrer NASA-Mission kehrt sie als einzige Überlebende auf die Erde zurück. Zuhause angekommen, will sie eigentlich nur noch zu ihrer Familie. Doch das Leben auf der Erde scheint anders zu sein, als sie es in Erinnerung hat und sie beginnt an ihrem Verstand zu zweifeln. „Constellation“, unter anderem mit Noomi Rapace und Jonathan Banks, findet ihr ab heute bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.