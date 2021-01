Was läuft heute? | State of the Union, We Are: The Brooklyn Saints, Die versunkene Stadt Z

State of the Union

Ein Wein, ein Bier und dann geht´s zur Eheberatung. Tom und Louise treffen sich jede Woche kurz vor ihrem Termin bei der Eheberatung in einer Bar und besprechen wichtige Fragen: Lieben wir uns noch? Oder hält uns nur noch die gemeinsame Vorliebe für Kreuzworträtsel zusammen? Die Miniserie „State of the Union“ stammt aus der Feder von Nick Hornby und überzeugt mit Charme und Dialogwitz. Die Langfassung läuft um 23:35 Uhr im Ersten und ist im Anschluss in der ARD-Mediathek verfügbar.

We Are: The Brooklyn Saints

Ein Football-Projekt, das mehr ist als nur der Sport: Bei den Brooklyn Saints bedeutet es Familie und Zusammenhalt. Im Osten von New York können 7- bis 13-jährige Jungen an dem Projekt teilnehmen und werden von ihren Eltern und Trainern tatkräftig unterstützt. Die vierteilige Dokureihe „We Are: The Brooklyn Saints“ begleitet die Mannschaft eine Saison lang und nimmt auch die persönlichen Geschichten der Sportler in den Blick. Die Reihe läuft nun auf Netflix.

Die versunkene Stadt Z

Percy Fawcett stößt während einer Expedition im Amazonasgebiet auf Spuren einer unbekannten Zivilisation. Er ist von ihrer Existenz und einer zugehörigen Stadt überzeugt, doch in seiner Heimat England glaubt ihm keiner. Mit dem Ziel, Beweise für die Stadt „Z“ zu finden, kehrt er in den Dschungel zurück und begibt sich in noch größere Gefahr als bisher. Den Abenteuerfilm „Die versunkene Stadt Z“ könnt ihr euch heute um 20:15 Uhr auf Arte anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.