Was läuft heute? | State of the Union, Five Days at Memorial, Draussen mit Tommi Schmitt

State of the Union

In der zweiten Staffel von „State of the Union“ geht es um das Ehepaar Scott und Ellen. Die beiden haben sich auseinandergelebt. Ellen hat sich der wandelnden Gesellschaft angepasst, doch Scott steckt in seinen alten Strukturen fest. Scott will allerdings für die Beziehung kämpfen und versucht, sich zu verändern. Die zweite Staffel „State of the Union“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Five Days at Memorial

In der Miniserie „Five Days at Memorial“ geht es um den Hurrikan Katrina und seine Folgen. Die Serie zeigt die Tage nach der Katastrophe im Memorial Medical Center. Das Krankenhaus liegt in New Orleans – eine der von dem Hurrikan am härtesten getroffenen Städte. Ihr könnt die Miniserie „Five Days at Memorial“ jetzt auf Apple TV+ sehen.

Draussen mit Tommi Schmitt

In der neuen Show „Draussen mit Tommi Schmitt“ trifft der Podcaster und Late Night Host Tommi Schmitt in jeder der vier Folgen einen prominenten Gast. Zusammen geht es an die frische Luft mit Aktivitäten und entspannten Gesprächen. In der ersten Folge ist die Tennisspielerin Andrea Petković zu Gast. Ihr könnt „Draussen mit Tommi Schmitt“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

