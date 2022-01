Was läuft heute? | Station Eleven, The Social Network, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Station Eleven

Die Überlebenden einer Pandemie versuchen in „Station Eleven“ die Welt neu zu errichten. Im Mittelpunkt der Geschichte, die auf dem gleichnamigen Roman von Emily St. John Mandel basiert, steht die Theatergruppe “Die Symphonie”. Ihre Mitglieder reisen durchs Land und führen Shakespeare-Stücke auf. Sie sind hoffnungsvoll, dass die Welt noch nicht ganz verloren ist. Aber als sie in einer Kleinstadt ankommen, stoßen sie auf Probleme: Die Stadt wird nämlich von einem gefährlichen Propheten beherrscht und der hat es auf die Gruppe abgesehen. Die erste Staffel der Serie “Station Eleven” könnt ihr jetzt auf Starzplay sehen.

The Social Network

Computergenie und Harvard-Student Mark Zuckerberg programmiert ein uniinternes Netzwerk, das von Anfang an vielversprechend zu sein scheint. Dabei unterstützt ihn sein Freund und Kommilitone Eduardo Saverin – vor allem finanziell. Dieses Netzwerk soll später einmal zu dem werden, was wir heute als „Facebook“ kennen. Aber auf dem Weg an die Spitze findet sich Mark Zuckerberg in freundschaftlichen und juristischen Streitereien wieder. Das biographische Filmdrama „The Social Network“ läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte.

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Anna verbringt ihre Tage damit, zuhause Romane zu lesen und aus dem Fenster zu starren. Ihr Selbstmitleid aufgrund ihres gebrochenen Herzens ertränkt sie in einer Mischung aus Alkohol und Tabletten. Aber als sie eines Tages, wie jeden Tag, aus dem Fenster schaut, geschieht etwas Grauenvolles: Sie wird Zeugin eines Mordes. So richtig glauben will ihr das aber niemand und ihre Geschichte wird als Halluzination im Rausch abgetan. Die Thriller-Comedy-Serie „The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window“ könnt ihr auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

