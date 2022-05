Was läuft heute? | Stranger Things, Obi-Wan Kenobi, The Rising

Stranger Things

Die vierte Staffel von „Stranger Things“ kommt wegen Corona erst drei Jahre nach der letzten Staffel. Außerdem wollten die Macher in den einzelnen Episoden eine Menge erzählen, da dauert die Produktion schon mal länger. Jetzt gibt’s aber neue Folgen der Mysterie-Serie und gleich zu Beginn geht’s zurück in Elfis Vergangenheit. Die ersten sieben Episoden der neuen Staffel „Stranger Things“ könnt ihr jetzt auf Netflix sehen. Für den zweiten Teil mit den letzten beiden Episoden müsst ihr euch allerdings noch bis zum 1. Juli gedulden.

Obi-Wan Kenobi

Zum Star Wars Universum gesellt sich die neue Serie „Obi-Wan Kenobi“. Die Serie erzählt die Geschichte vom Jedi Obi-Wan Kenobi, nachdem er seinen Schützling Anakin Skywalker endgültig an die dunkle Seite der Macht verloren hat. Zurückgezogen auf dem Wüstenplaneten Tatooine versucht er jetzt für die Sicherheit von Anakins Sohn Luke Skywalker zu sorgen. Ihr könnt „Obi-Wan Kenobi“ jetzt auf Disney+ sehen.

The Rising

In der Mystery Serie „The Rising“ verschwindet die Protagonistin Neve Kelly nach einer Party. Nachdem sie in einem See wieder zu Bewusstsein kommt und ihren Weg nach Hause findet, muss sie allerdings feststellen, dass sie niemand mehr sehen kann. Sie scheint tot zu sein und als Geist unter den Menschen zu wandeln. Jetzt setzt sie alles daran, ihren Mörder ausfindig zu machen. Ihr könnt „The Rising“ jetzt auf Sky Ticket sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.