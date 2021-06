Was läuft heute? | Strike, Making Their Mark, Die Toten von Marnow

Strike

Ein psychisch verwirrter Mann bittet Cormoran Strike, einen Mord aufzuklären, den er als Kind beobachtet haben will. Gleichzeitig führt ein anderer Fall in das britische House of Commons. Zum Glück kommt Strikes Kollegin Robin nach ihrer Hochzeit zurück ins Team. „Strike“ ist die Serien-Adaption der Cormoran-Strike-Romane, geschrieben von niemand anderem als J. K. Rowling. Noch nie gehört? Die Bücher schrieb sie unter dem Pseudonym Robert Galbraith. Die zweite Staffel „Strike“ findet ihr bei Sky Ticket.

Making Their Mark

Stellt euch vor, American Football, Rugby und eine Kneipenschlägerei hätten ein Kind. Glückwunsch, jetzt wisst ihr, wie Australian Football aussieht. Die Amazon-Doku-Serie „Making Their Mark“ begleitet unterschiedliche Spieler der australischen Football Liga durch die Saison, die durch die Covid-19-Pandemie wie keine andere zuvor wird. Jetzt bei Amazon Prime Video.

Die Toten von Marnow

Ein Mann wird in seinem Bad auf bizarre Weise ermordet. Kurz darauf wird ein weiterer Toter gefunden. Um in Schwerin wieder Frieden herzustellen, begeben sich Kommissarin Lona Mendt und Kommissar Frank Elling auf Spurensuche. Denn sie vermuten einen Serienmörder und wollen ihm zuvorkommen. „Die Toten von Marnow“ läuft jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

