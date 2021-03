Was läuft heute? | Stronger, The High Note, Junge Politikerinnen

Stronger

Der Anschlag auf den Boston Marathon erschüttert 2013 nicht nur die USA. Auch das Schicksal von Jeff Bauman geht um die Welt. Der stand an der Ziellinie und wartete auf seine Freundin, als eine der Bomben hochging. Bauman verlor an dem Tag beide Beine. Er konnte aber dem FBI eine Beschreibung von einem der Täter geben. Die Öffentlichkeit feierte ihn, doch mit der ganzen Aufmerksamkeit kam Jeff Bauman nur schwer zurecht. In „Stronger“ übernimmt Jake Gyllenhaal die Rolle von Bauman und verkörpert ein Leben zwischen Schmerzen, Ruhm und Verlust. Den Film könnt ihr auf Joyn Plus+ anschauen.

The High Note

Grace Davis ist ein Superstar und eine Diva aus der alten Zeit. Ihre persönliche Assistentin Maggie hat daher alle Hände voll zu tun, ihr und ihren Anforderungen gerecht zu werden. Als Grace eines Tages beschließt, wieder ein Album aufzunehmen, sieht Maggie ihre Chance: Schon seit langem träumt sie davon, Produzentin zu werden. Schafft sie den Sprung von Assistentin zu Produzentin? „The High Note“ verrät die Antwort. Den Film könnt ihr jetzt mit dem SkyTicket streamen.

Junge Politikerinnen – Yes, she can

Alte, weiße Männer, die über die Welt entscheiden: Das Bild verliert so langsam an Aktualität. Denn immer mehr junge, diverse Politikerinnen treten auf den Bühnen der Welt auf – und das auch in Deutschland. In der Dokumentation „Junge Politikerinnen – Yes, she can“ begleitet Carolin Genreith vier Politikerinnen: Aminata Touré als Vize-Präsidentin in Schleswig-Holstein, Gyde Jensen im Bundestag, Laura Marisken als Bürgermeisterin und Terry Reintke bei ihrer Arbeit im EU-Parlament. Wer sehen möchte, wie die vier Politik machen und was sie unterscheidet, kann sich die Dokumentation in der ARD-Mediathek ansehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.