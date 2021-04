Was läuft heute? | Studio Schmitt, Resident Alien, Bagdad nach dem Sturm

Studio Schmitt

Tommi Schmitt kann mehr als nur „Gemischtes Hack“! Das beweist der Autor und Podcast-Macher nun in seiner eigenen Late-Night-Show „Studio Schmitt“ auf ZDFneo. Geredet wird weiterhin. Nun aber jede Woche mit einem neuen Gast. Und zwar über das wilde Alltagsgemisch aus Politik, Pop und Pommes. Eine neue Personality-Info-Unterhaltungs-Talk-Show, jeden Donnerstag um 22:15 Uhr.

Resident Alien

Ein Alien landet mit tödlicher Mission auf der Erde, in einem kleinen Kaff mitten in Colorado. Zur Tarnung gibt er sich als Arzt aus. Als er in einem Todesfall von der örtlichen Polizei um Hilfe gerufen wird, muss er sein Versteck-Spiel länger aufrechterhalten, als ihm eigentlich lieb war. Und mit der Zeit integriert er sich in die Dorfgemeinschaft, sodass ihm sein Auftrag, die Menschen zu vernichten, moralisch unmöglich erscheint. Doch die Dorfbewohner spüren auch so, dass hier etwas im Busch ist. Die Serie „Resident Alien“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf Syfy und ist mit dem Sky Ticket auf Abruf verfügbar.

Bagdad nach dem Sturm

Auch auf Arte gibt es eine neue Serie, die aus Sicht des ehemaligen Polizisten Muhsin und seiner Familie das Leben in Bagdad nach der Invasion durch die amerikanische Armee erzählt. Während sich das ganze Land im politischen Aufruhr befindet, sorgt sich auch Muhsin: seine jüngste Tochter ist todkrank und die andere Tochter kommt eines Tages nicht mehr von der Uni nach Hause. Die Amerikaner bieten Muhsin ihre Hilfe an, doch ist das wirklich ein guter Deal? „Bagdad nach dem Sturm“ läuft ab heute um 21:05 Uhr auf Arte und ist außerdem in der Mediathek verfügbar.

