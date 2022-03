Was läuft heute? | Studio Schmitt, The Last Kingdom, Nawalny: Geschichte eines Überlebenden

Studio Schmitt

Der Comedian und Autor Tommi Schmitt kommt zurück aus der Winterpause. Das heißt, es gibt eine neue Staffel „Studio Schmitt“. Die Personality Show geht damit bereits in die dritte Staffel. Ihr könnt „Studio Schmitt“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

The Last Kingdom

Die Wikinger-Serie „The Last Kingdom“ spielt im 9. Jahrhundert in England. Uhtred ist der Sohn von adeligen Engländern, die von den Wikingern umgebracht wurden. Doch genau diese Wikinger haben Uhtred großgezogen. Er befindet sich im ständigen Zwiespalt und weiß nicht so recht, wem er die Treue schwören soll. Seinem Wikinger Stamm, der ihn großgezogen hat, oder seiner angelsächsischen Heimat. Ihr könnt die fünfte und letzte Staffel jetzt bei Netflix sehen.

Nawalny: Geschichte eines Überlebenden

Alexej Nawalny wurde im August 2020 Opfer eines Giftanschlages, den er nur knapp überlebt hat. Die Dokumentation „Nawalny: Geschichte eines Überlebenden“ versucht aufzudecken, welche Rolle Russland und Putin dabei gespielt haben und spricht dafür mit Augenzeugen. Ihr könnt „Nawalny: Geschichte eines Überlebenden“ bei Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

