Was läuft heute? | Stumptown, Die großen Kriminalfälle der Bundesrepublik, Süße Magnolien

Stumptown

Mit Stumptown ist die Stadt Portland in den USA gemeint. Dort spielt die neue Serie mit Cobie Smulders als Ex-Soldatin und Privatdetektivin Dex Parios. Sie ist verschuldet, leicht spielsüchtig und sorgt sich um ihren jüngeren Bruder, der mit Down-Syndrom lebt. Wie sich Dex in „Stumptown“ durchschlägt, könnt ihr Dienstags um 20:15 Uhr bei Sky One sehen.

Die großen Kriminalfälle der Bundesrepublik

Unter dem Motto „Morde, Moral und Machtmissbrauch“ steht der zweite Teil der Reihe „Kriminalfälle der DDR und BRD“. Diesmal erzählt das ZDF True-Crime-Geschichten aus der Bundesrepublik in den 1950er- bis 1980er-Jahren. Die Fälle sind zum Teil bis heute nicht aufgeklärt. Ihr könnt die Sendung im linearen Fernsehen heute um 20:15 Uhr und jederzeit in der ZDF-Mediathek schauen.

Süße Magnolien

Maddie Townsend lässt sich scheiden und braucht nun einen Neustart. Ihr Freundinnen Helen und Dana Sue helfen ihr bei allen Problemen: Familie, Beruf und auch bei der neue Liebe. „Süße Magnolien“ basiert auf den Romanen von Sherryl Woods. Die romantische Dramaserie gibt’s bei Netflix.

Was läuft heute

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.