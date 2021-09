Was läuft heute? | Stunde der Angst, Die geheimen Meinungsmacher, Criminal Minds

Stunde der Angst

Das Leben von June Leigh hat sich in den letzten Jahren komplett geändert. Früher war sie eine gefeierte Buchautorin, doch jetzt sitzt sie nur noch isoliert in ihrer Wohnung. Irgendwer hat es auf sie abgesehen und klingelt immer wieder an ihrer Tür. Aber die Person zeigt sich nie und sagt auch kein Wort. „Stunde der Angst“ mit Naomi Watts in der Hauptrolle könnt ihr jetzt mit eurem Sky Ticket streamen.

Die geheimen Meinungsmacher

Die Bundestagswahl steht kurz bevor und die Parteien kämpfen um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Dabei gibt es auch Gruppen, die die Meinungen der Wählerschaft gezielt manipulieren und im Netz Falschinformationen verbreiten. Wer genau dahinter steckt und wie der ganze Mechanismus funktioniert, erfahrt ihr in der Doku „Die geheimen Meinungsmacher“. Die seht ihr um 23:05 Uhr im Ersten und danach in der ARD-Mediathek.

Criminal Minds

Sie blicken täglich in die tiefsten Abgründe der Menschen: Das Team der BAU ermittelt gegen Psychotpathen und Serienkiller. In ihrem Job muss das FBI-Team in die Köpfe der Täter und Täterinnen schlüpfen und das ist natürlich nicht ohne. Inzwischen gibt es 15 Staffeln der Crime-Serie „Criminal Minds“, die ihr jetzt alle auf Joyn PLUS+ findet.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.