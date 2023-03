Was läuft heute? | Succession, Rabbit Hole, Teheran Tabu

Succession

Die erfolgreiche HBO-Serie „Succession“ neigt sich dem Ende. Drei Staffeln lang ging es um die Höhen und Tiefen des Mediengiganten Logan Roy und die Familie dahinter. Staffel 4 wird der anstehende Verkauf des Unternehmens thematisieren und wie die einzelnen Mitglieder der Familie Roy damit umgehen. Besonders die schauspielerische Leistung von Brian Cox wurde immer wieder gelobt, der für seine Rolle als Logan Roy unter anderem schon einen Emmy gewonnen hat. Die letzte Staffel „Succession“ gibt es ab heute auf WOW. Zuerst nur im englischen Original, ab 11. April dann auch in deutscher Synchronisation.

Rabbit Hole

Kiefer Sutherland ist zurück als Agent, dieses Mal aber nicht in einer neuen Staffel „24“, sondern in der neuen Serie „Rabbit Hole“. Sutherland spielt hier den Wirtschaftsspion John Weir, der von einer mysteriösen Organisationen für einen Mord verantwortlich gemacht wird. Auf der Flucht muss Weir die Machenschaften der Organisation aufdecken, während er gleichzeitig seinem eigenen Verstand immer weniger vertraut. „Rabbit Hole“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ streamen.

Teheran Tabu

Der Animationsfilm „Teheran Tabu“ machte schon 2017 auf die aktuellen Missstände im Iran aufmerksam. Der Film begleitet vier Frauen, die sich mit Themen wie Sexualität, Korruption, Scheidung und Abtreibung konfrontiert sehen. Alles Dinge, die unter dem streng religiösen Regime des Iran gerade für Frauen lebensgefährlich sein können. Der Animations-Film wurde mit dem sogenannten „Rotoskop Verfahren” bearbeitet. Hierfür wird der Film normal gedreht und so bearbeitet, dass er wie ein Animationsfilm aussieht. „Teheran Tabu“ gibt es ab heute auf MUBI.

Was läuft heute?

