Was läuft heute? | Süße Magnolien, Let’s talk about sex, Rude Boy

Süße Magnolien

Helen, Dana Sue und Maddie sind schon seit ihrer Kindheit beste Freundinnen und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Das Leben in der Kleinstadt Serenity hält für die drei aber auch so einige Herausforderungen in Sachen Liebe, Karriere und Familie bereit. So auch in der dritten Staffel von „Süße Magnolien“ auf Netflix, in der es unter anderem um einen spontanen Heiratsantrag, zweite Chancen und Schlägereien in Restaurants geht.

Let’s talk about sex: 100 Jahre Aufklärung

Egal, ob die Banane mit dem übergezogenen Kondom, Doktor Sommer in der Bravo oder Serien à la „Sex Education“: Sexualkunde wird in unserer Gesellschaft so langsam enttabuisiert. Doch das hat über 100 Jahre gedauert. Die Doku „Let’s talk about sex“ nimmt euch ab heute in der Arte-Mediathek mit durch die Geschichte der Aufklärung.

Rude Boy

Die britische Punkrock-Band „The Clash“ ist Ende der 70er auf ihrem Höhepunkt und überall bekannt. Auch Pornoverkäufer Ray ist großer Fan der Band und will sie unbedingt als Roadie auf Tour begleiten. Doch irgendwie passt er nicht ganz rein in die Szene und wird immer unzuverlässiger. „Rude Boy“ ist halb Doku, halb Fiktion und jetzt auf Mubi für euch streamingbereit.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.