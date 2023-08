Was läuft heute? | Sugar, Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie, The Protégé – Made for Revenge

Sugar

In dem Film „Sugar“ geht es um die Influencerin Chloe und ihren neue Freundin Melanie. Die beiden haben sich gerade erst kennengelernt und gehen spontan auf eine luxuriöse Kreuzfahrt. Denn Chloe ist Influencerin und soll von dieser Reise schöne Bilder auf ihrem Profil posten. Klingt nach einfach verdientem Geld. Doch während ihres Luxus-Urlaubs geraten die beiden an Kriminelle, die die beiden als Drogenschmugglerinnen ausnutzen wollen. „Sugar“ basiert auf der wahren Geschichte der „Cocaine Babes“, die fürs Schmuggeln mehrere Jahre im australischen Gefängnis gesessen haben. Die fiktive Version der Story könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie

In der zweiten Staffel von „Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie“ müssen die Lakers ihren Titel verteidigen und dem Erzfeind gegenübertreten — den Boston Celtics. Nach dem Sieg der letzten Saison strotzt das Team gerade so vor Selbstvertrauen. Doch ihr Team-Star „Magic“ Johnson hat sich verletzt und fällt erst einmal aus. Ohne ihn wird die Titelverteidigung eine schwierige Angelegenheit. Die zweite Staffel der Serie „Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie“ gibt’s jetzt bei WOW.

The Protégé — Made for Revenge

Maggie Q spielt in „The Protégé — Made for Revenge“ die Auftragskillerin Anna. Ausgebildet wurde sie von ihrem Stiefvater Moody. Nachdem Moody selbst Opfer eines Mörders wird, schwört Anna Rache. Sie reist zurück in ihre Heimat Vietnam, um den Mörder aufzuspüren. „The Protégé — Made for Revenge“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

