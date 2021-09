Was läuft heute? | Summer of Soul, Mixed-ish, Schumacher

Summer of Soul

Mit dem Woodstock-Festival schreiben die USA 1969 Musikgeschichte. Doch was kaum einer weiß: Parallel findet das Harlem Cultural Festival statt, ein Festival mit sogenannter Black Music von und für Schwarze Menschen. Mit dabei: Legenden wie Nina Simone und Stevie Wonder. Die Doku „Summer of Soul“ begeistert nicht nur durch guten Sound, sondern erzählt Musikgeschichte, aus der Schwarze Perspektiven immer wieder ausgeschlossen werden. Sie läuft heute um 22:15 Uhr bei Sky Cinema.

Mixed-ish

Als Spin-Off zu „Black-ish“ kommt nun die neue Serie „Mixed-ish“ zu Disney+. In Rückblenden wird die Kindheit von Rainbow Johnson erzählt, die als Tochter einer Schwarzen Mutter und eines Weißen Vaters aufwächst – das wird im US-amerikanischen Kontext auch als „mixed“ bezeichnet. Noch dazu zieht die Familie aus einer Hippie-Kommune in eine spießige Kleinstadt. Da sind Fragen nach Zugehörigkeit und der eigenen Identität vorprogrammiert.

Schumacher

Seit einem Ski-Unfall ist es ruhig um „Schumi“ geworden. Die Formel-1-Legende hat sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Nun gibt es eine neue Doku, die in enger Zusammenarbeit mit der Familie entstanden ist und auf sensible Weise Einblicke in das Leben des Rennsport-Fahrers gibt. Ihr könnt sie ab heute bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

