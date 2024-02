Was läuft heute? | Suncoast, Rasse. Wahn. Verbrechen., Upgraded

Suncoast

Doris (Nico Parker) kümmert sich gemeinsam mit ihrer Mutter um ihren sehr kranken Bruder. Als der in eine spezielle Einrichtung verlegt wird, lernt Doris auch den Aktivisten Paul (Woody Harrelson) kennen, der ihr seine Sicht aufs Leben vermittelt. Gleichzeitig kann Doris jetzt das erste Mal ein Leben als ganz „normale“ Teenagerin leben, inklusive High-School-Problemen und dem ersten richtigen Kuss. Ihr findet den Film „Suncoast“ ab heute auf Disney+.

Rasse. Wahn. Verbrechen — Die Geschichte des Rassismus

Die Geschichte des Rassismus ist blutig und voller Gewalt. Die Doku „Rasse. Wahn. Verbrechen.“ hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. In sieben Kapiteln präsentiert sie verschiedene Aspekte von Rassismus, die sich bis heute durch unsere Geschichte ziehen. Ihr könnt die Doku jetzt online first in der ZDF-Mediathek streamen.

Upgraded

Ana (Camila Mendes) träumt von einer Karriere in der Kunstwelt und hat einen begehrten Praktikumsplatz bei Claire Dupont ergattert. Auf einer Dienstreise nach London wird sie überraschenderweise in die 1. Klasse geupgraded, wo der charmante Will ihr Sitznachbar ist. Durch ein Missverständnis hält er sie für ihre Chefin, und Ana gefällt diese Rolle so sehr, dass sie den Fehler nicht aufklärt. Und damit fängt das Chaos erst so richtig an. „Upgraded“ könnt ihr jetzt auf Prime Video anschauen.

