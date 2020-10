Was läuft heute? | Sunny – Wer bist du wirklich?, Prostitution in der DDR, Rings

Sunny – Wer bist du wirklich?

Sunny feiert ihr neues Leben. Inklusive rauschender Partys, neuen Freunden und intensiven Beziehungen. Sie ist für eine Fotografie-Masterclass aus der GZSZ-Welt nach München gezogen und muss nun fernab von Familie und Freunden herausfinden, wer sie ist und wer sie sein will. Dann durchkreuzt ein mysteriöser Todesfall diesen Plan. Wem kann sie da noch trauen? Wer herausfinden möchte, was in der Nacht wirklich passiert ist, schaut jetzt auf TVNow.

Prostitution in der DDR: Sozialismus, Stasi, Sex

Prostitution war in der DDR verboten. Doch hinter der offiziellen Fassade wurde sie genutzt, um an wertvolle Informationen und an Westgeld zu gelangen. Denn zum Beispiel die Leipziger Messe lockte unzählige Besucher an – auch westliche Geschäftsmänner. Und so wurde das älteste Gewerbe der Welt unter anderem von der Stasi geduldet und sogar gefördert. Der Film „Prostitution in der DDR: Sozialismus, Stasi, Sex“ beleuchtet das ganze Dilemma und ist heute um 21 Uhr auf ZDFinfo und zudem in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Rings

Der Oktober hat begonnen und damit auch die offizielle Zeit der Horrorfilme! Eingefleischte Gruselfans werden sie kennen: Das schwarzhaarige Mädchen Samara, das aus dem Fernseher herauskriecht, nachdem man sich ein Videoband von ihr angesehen hat. Das passiert im mittlerweile dritten Teil der Horrorreihe „The Ring“ nun einer Gruppe von Studierenden, die den Fluch von Samara erforschen wollen – und damit nun eigentlich alle dem Tod geweiht sind. Werden sie es schaffen, den Fluch innerhalb von sieben Tagen aufzuheben? Den Gruselstreifen „Rings“ gibt’s jetzt auf Netflix.

