Was läuft heute? | Superhost, Der axtschwingende Anhalter, Die Spioninnen

Superhost

Teddy und Claire machen YouTube-Videos von ihren Reisen und Erfahrungen. Doch das läuft seit einiger Zeit nicht mehr gut und die beiden brauchen frischen Wind auf ihrem Channel. Da kommt Superhost Rebecca gerade richtig, die zwar etwas merkwürdig ist, aber mit ihren Auftritten in den Videos für einige Klicks sorgt. Doch bald wird klar, dass mit Rebecca etwas nicht stimmt. Den Thriller „Superhost“ könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Der axtschwingende Anhalter

Caleb „Kai“ McGillivary wurde 2013 fast über Nacht zu einer Berühmtheit. Mit einer Axt hat der Anhalter damals einer Frau geholfen, und seine „Smash“-Imitation des ganzen Vorfalls wurde zu einem viralen Internet-Hit. Doch schon drei Monate später drohte Kai die lebenslange Haft und viele Leute fragen sich bis heute, was an jenem Tag tatsächlich passiert ist. Antworten auf diese Frage findet ihr in der Doku „Der axtschwingende Anhalter“ auf Netflix.

Die Spioninnen – Im Auftrag der DDR

In den 70ern und 80ern herrschte zwischen den beiden deutschen Staaten tiefstes Misstrauen und jede noch so kleine Information wurde dankbar angenommen. Die DDR setzte dabei vor allem auf Frauen, die in der BRD für sie spionierten. Die Geschichten dieser Agentinnen zeigt die Doku-Serie „Die Spioninnen“, die ihre ab heute online first in der ARD-Mediathek streamen könnt.

Was läuft heute?

