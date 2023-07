Was läuft heute? | Survival of the Thickest, The Hateful Eight, Ganz oder gar nicht

Survival of the Thickest

Mavis ist Mitte 30 und hat sich gerade erst von ihrem Freund getrennt. Neben all dem Liebeskummer hat das aber auch eine gute Seite: Sie kann sich jetzt endlich vollkommen auf ihre Karriere als Stylistin für curvy Frauen konzentrieren. Denn die läuft bisher eher mäßig und ist verbesserungsbedürftig. Die erste Staffel „Survival of the Thickest“ findet ihr ab heute bei Netflix.

The Hateful Eight

Mitten im Nirgendwo in Wyoming treffen ein paar Jahre nach dem Bürgerkrieg acht Fremde in einer verlassenen Hütte aufeinander. Was ganz nett beginnt, wird mit der Zeit immer angespannter. Es zeichnet sich ab, dass wahrscheinlich nicht alle Anwesenden die Hütte lebend wieder verlassen werden. Denn unter ihnen sind auch Kopfgeldjäger, Ex-Soldaten und noch weitere undurchsichtige Gestalten. Den Blockbuster „The Hateful Eight“ von Quentin Tarantino könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Ganz oder gar nicht: Die Serie

Im verschlafenen Städtchen Sheffield ist nicht wirklich was los. Deswegen haben sich in der 90er-Jahre-Komödie „Ganz oder gar nicht“ ein paar arbeitslose Männer zusammengetan und eine Striptease-Choreo einstudiert. Jetzt gibt es in der gleichnamigen Serie auf Disney+ endlich eine Reunion. Und auch wenn die Gruppe nicht mehr strippt, lassen sich die Freunde immer wieder etwas Neues einfallen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.