Was läuft heute? | Survivors, Bird Box Barcelona, Gamer

Survivors

In der Serie „Survivors“ verschwindet das Boot Arianna unter mysteriösen Umständen und taucht ein Jahr später auf einmal wieder auf. Nur die Hälfte der Crew hat überlebt. Doch an der Geschichte der Überlebenden kommen langsam Zweifel auf. Auch die Polizistin Anita traut der offiziellen Geschichte nicht. Ihr Sohn ist an Bord der Arianna ums Leben gekommen. Deshalb versucht sie herauszufinden, was wirklich passiert ist. Die deutsch-italienische Serie „Survivors“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Bird Box Barcelona

„Bird Box Barcelona“ ist das Spin-Off zu dem erfolgreichen Film „Bird Box – Schließe deine Augen“ aus dem Jahr 2018. Immer noch wird die Welt von Kreaturen geplagt, die jeden in den Selbstmord treiben, der sie erblickt. Sebastian und seine Tochter Anna schließen sich einer Gruppe an, um mit ihnen aus Barcelona an einen sicheren Ort zu fliehen. Auf der Flucht stellen sie allerdings fest, dass auch noch andere, bisher unbekannte Gefahren hinter jeder Ecke lauern. „Bird Box Barcelona“ gibts jetzt bei Netflix zu sehen.

Gamer

Gerard Butler spielt in dem Film „Gamer“ den Sträfling Kable – in einem Videospiel muss er um seine Freilassung kämpfen. Das Spiel wurde von dem Entwickler Ken Castle geschaffen. Kable hat aber keine Kontrolle über sein Handeln, weil er von Spielern gesteuert wird, die Geld dafür bezahlen. Obwohl sich Kable so gut schlägt, wie kaum ein anderer, ist nicht ganz klar, ob er das Spiel gewinnen kann. Er weiß nämlich von Ken Castles Geheimnissen, die nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfen. Castle tut also alles in seiner Macht Stehende, um zu verhindern, dass er das Spiel gewinnt. „Gamer“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

