Was läuft heute? | Suspect, Marie Antoinette, From

Suspect

In der Serie „Suspect“ geht es um den Polizisten Danny Frater. Im Leichenschauhaus identifiziert er die Leiche seiner eigenen Tochter. Alle gehen davon aus, dass es Selbstmord war. Doch Danny ist sich sicher, dass sich seine Tochter nicht das Leben nehmen würde. Er setzt alles daran, den Mörder seiner Tochter ausfindig zu machen. Die Serie „Suspect“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Marie Antoinette

Marie Antoinette war die letzte Königin Frankreichs. In der nach ihr benannten Serie, geht es um das Leben der Frau, die noch als Maria Antonio in Wien gelebt hat. Die erste Staffel fängt mit Maries Reise nach Frankreich an, wo sie den französischen Thronfolger heiraten soll. Außerdem muss sie sich am französischen Hof zurechtfinden und ihre Aufgabe erfüllen, nämlich Ludwig XVI. ein Kind für die nächste Thronfolge zu schenken. „Marie Antoinette“ gibts jetzt bei Disney+ zu sehen.

From – Staffel 2

In „From“ geht es um eine mysteriöse Stadt, irgendwo in Amerika. Niemand, der die Stadt betritt, kann sie wieder verlassen und nachts wird sie von menschenähnlichen Kreaturen heimgesucht. In der zweiten Staffel verirrt sich ein Bus voller Menschen in die Kleinstadt. Auch für sie gibt es keinen Weg zurück. Jetzt sitzen alle in einem Boot und versuchen herauszufinden, was es mit den mysteriösen Ereignissen auf sich hat. Die zweite Staffel „From“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.