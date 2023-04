Bild: Sweet Tooth | Netflix © 2023

Was läuft heute? | Sweet Tooth, Charles – Schicksalsjahre eines Königs, City Hall

Die Gefahr des Andersseins

In der zweiten Staffel von „Sweet Tooth“ kämpfen Gus und seine Hybrid-Freundinnen und -Freunde für ihre Freiheit. Die Doku „Charles — Schicksalsjahre eines Königs“ zeigt uns, was für ein Mensch der neue britische König ist, und in „City Hall“ deckt John Cusack die korrupten Machenschaften des New Yorker Bürgermeisters auf.