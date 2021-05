Was läuft heute? | Systemsprenger, Die schönste Zeit unseres Lebens, Ein gefährliches Leben

Systemsprenger

Die neunjährige Benni rastet oft aus. So richtig. So sehr, dass ihre Mutter nicht mehr weiter weiß. Und so wird Bennis Leben zu einem Lauf durch die pädagogischen und psychologischen Einrichtungen des Landes: Psychiatrie, Kinderheim, Pflegefamilie – nirgendwo passt Benni rein. Bis der Pädagoge Micha auf den Plan tritt und die beiden in den Wald fahren. Mit „Systemsprenger“ schuf Regisseurin und Autorin Nora Fingscheidt einen besonderen Film, der den Finger in Wunden legt und so wahre Emotionen zeigt, dass er lange nachschwingt. Das ZDF zeigt ihn heute Abend um 20:15 Uhr. Außerdem könnt ihr den Film jederzeit in der Mediathek abrufen.

Die schönste Zeit unseres Lebens

Victor ist ein granteliger alter Herr geworden, der zunehmend der schwindenden Vergangenheit hinterher hängt. Seinem Sohn geht er so sehr auf die Nerven, dass dieser die Firma „Time Travellers“ beauftragt. Mit unendlicher Akribie lassen die ihre Kunden einen Wunsch-Tag aus ihrer Vergangenheit erneut durchleben. Und so landet Victor bei einem romantischen Dinner 1976. Doch so langsam beginnen Realität und Dienstleistung zu verschwimmen. „Die schönste Zeit unseres Lebens“ präsentiert eine schöne Idee und ihre Tücken. Sky Ticket hat den Film im Angebot!

Ein gefährliches Leben

Die korsische Unabhängigkeitsbewegung forderte insbesondere in den 80er Jahren eine Menge Menschenleben. Stéphane war Teil der bewaffneten Organisation, doch als es ihm zu gefährlich wurde, floh er nach Paris um dort zu studieren. Nun kehrt er zurück in sein korisches Elternhaus und kommt seinen alten Genossen gefährlich nah. „Ein gefährliches Leben“ vermengt spannende historische Elemente, mit einer aufreibenden persönliche Geschichte. Ihr könnte den Film heute Abend um 21:50 Uhr auf Arte schauen oder jederzeit in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

