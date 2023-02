Was läuft heute? | Tales of the Walking Dead, Daniel Brühl, Meine schrecklich verwöhnte Familie

Tales of the Walking Dead

Es gibt Neues aus dem „Walking Dead“-Universum: In der Anthologie-Serie „Tales of the Walking Dead“ geht es in den sechs Episoden jeweils um eine bereits bekannte oder neue Figur aus der „Walking Dead“-Welt. Es tauchen also auch längst verstorbene Charaktere wieder auf. Außerdem mit dabei sind Olivia Munn und Terry Crews. „Tales of the Walking Dead“ könnt ihr bei MagentaTV streamen.

Daniel Brühl – Der Reiz des Bösen

Daniel Brühl wurde in Barcelona geboren, ist in Köln aufgewachsen und mittlerweile auch in Hollywood zu Hause (er lebt allerdings in Spanien). Mit „Good Bye, Lenin“ wurde Brühl international bekannt, hatte aber zunächst das Image des „netten Jungen“ inne. Spätestens mit seiner Rolle als Marvel-Schurke Helmut Zemo ist das vergessen. Mehr über die Karriere des Schauspielers seht ihr in der Doku „Daniel Brühl – Der Reiz des Bösen“ in der Arte Mediathek.

Meine schrecklich verwöhnte Familie

Reich sein ist doch was Schönes, reich geboren werden noch viel schöner. Ständig das Geld von Papa ausgeben und dafür nicht mal arbeiten. So sieht das Leben von Stella, Alexandre und Philippe in „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ aus. Bis ihr Vater Francis ihnen die Konten sperrt und vortäuscht, sie seien pleite. Die erwachsenen Kinder stellen sich zunächst etwas unbeholfen bei der Arbeit an, sind aber stolz auf das selbst verdiente Geld. Und machen ihrem Vater dann Vorwürfe. Die Komödie „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ gibt’s bei Wow.

