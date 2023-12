Bild: Tamara | Yuri Salvador / ZDF

Was läuft heute? | Tamara, A Christmas Story Christmas, Geflohen und vergessen

Zurück in die Heimat

In der ZDF-Mediathek muss Tamara feststellen, dass ihr ganzes Leben auf Lügen aufgebaut ist. In „A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress“ merkt ein Familienvater auf WOW, dass Weihnachten auch eine Menge Arbeit ist und Reporter Marspet Movsisyan macht sich in „Geflohen und vergessen“ in der ARD-Mediathek auf den Weg in die Heimat seiner Familie.