Was läuft heute? | Taylor Swift – The Eras Tour, Frida, Helgoland 513

Eine Reise durch die „Eras“

Disney+ zeigt „Taylor Swift — The Eras Tour (Taylor’s Version)“ in einer bisher nicht veröffentlichten Version. Bei Prime Video gibt es in „Frida“ neue, künstlerische Einblicke in die Gefühlswelt der Malerin Frida Kahlo. Und von einem Überlebenskampf gegen ein tötliches Virus auf einer Insel mit knappen Ressourcen erzählt die neue Serie „Helgoland 513“ bei WOW.