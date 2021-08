Was läuft heute? | Ted 2, Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand, Disney Gallery: The Mandalorian

Ted 2

Mark Wahlberg und sein Teddybär Ted sind zurück und kiffen wieder auf dem Sofa. Aber neben seinen anzüglichen Witzen hat Ted eine ernste Bitte an seinen Freund. Er will eine Familie gründen und braucht dafür seine Unterstützung. Zum einen benötigt er einen Samenspender, zum anderen muss der Bär aber auch erst einmal von den Behörden als Person anerkannt werden. Die Komödie „Ted 2“ geht auch in der Fortsetzung gewohnt unter die Gürtellinie. Sehen könnt ihr sie auf Amazon Prime Video.

Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand

In der Kleinstadt Skarnes wird Live tot aufgefunden. Im Bestattungsunternehmen ihres Bruders erwacht die junge Frau jedoch wieder zum Leben. Aber etwas hat sich an ihr verändert: Ein Verlangen nach Blut erfüllt Live und das könnte sich als ganz gut für das Geschäft ihres Bruders herausstellen. Die norwegische Serie „Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand“ startet jetzt bei Netflix.

Disney Gallery: The Mandalorian

„The Mandalorian“ war der Überraschungserfolg für die von den neuen Filmen enttäuschten Star-Wars-Fans. Die Dokuserie „Disney Gallery: The Mandalorian“ wirft einen Blick hinter die Kulissen der Erfolgsserie und zeigt Interviews der Macher sowie bisher ungezeigte Bilder. Die zweite Staffel „Disney Gallery: The Mandalorian“ seht ihr auf Disney+.

Was läuft heute?

