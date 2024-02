Was läuft heute? | Ted, Lass es, Larry!, Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur

Ted

Johnny und Ted sind ein unzertrennliches Duo. Seit er von einer Sternschnuppe zum Leben erweckt wurde, weicht der lebendige Teddybär nicht mehr von Johnnys Seite. Und auch mit 16 Jahren hat Johnny Teds Hilfe in Sachen Mädchen, Sex und Drogen dringend nötig. Die Comedy-Serie „Ted“ erzählt die Vorgeschichte zu den beiden gleichnamigen Kinofilmen. Ihr findet alle Folgen jetzt auf Joyn.

Lass es, Larry!

Larry David ist der Kopf hinter Erfolgsserien wie „Seinfeld“. Mit „Lass es, Larry“ (Original: „Curb your enthusiasm“) hat er sich seine eigene Impro-Serie geschaffen, in der er aus seinem Leben als selbsterklärter, aber sympathischer Menschenfeind erzählt. Mit der kommenden 12. Staffel soll damit aber Schluss sein und für seine letzten Folgen der Serie hat Larry sich einige namhafte Promis wie zum Beispiel Martin Scorsese eingeladen. Ihr könnt ihn jetzt immer montags auf WOW beim Verabschieden begleiten.

Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur — Kälte

Immer mehr Menschen springen freiwillig in eiskalte Seen oder Wannen. Denn auch wenn es einiges an Überwindung kostet, ist es doch nachgewiesen, dass Kälte gut für unseren Körper ist. Das weiß auch Extremschwimmerin Deniz Kayadelen, die sich gerade auf die Durchquerung des Ärmelkanals bei eisigen Temperaturen vorbereitet. Mehr über die Vorteile von Kälte erfahrt ihr ab heute in der Doku „Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur“ in der ARD-Mediathek.

