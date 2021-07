Was läuft heute? | Ted Lasso, Böhmi brutzelt, Sky Rojo

Ted Lasso, Staffel 2

Ted Lasso ist ein semi-professioneller American-Football-Trainer, den es durch Zufall zum Fußballverein AFC Richmond nach England verschlägt. Dort kämpft er auch in der zweiten Staffel der Comedy-Serie weiter um den Klassenerhalt und einen guten Teamgeist. Wie es in Ted Lassos Fußball-Welt weitergeht, könnt ihr ab heute bei Apple TV+ verfolgen.

Böhmi brutzelt

Ab jetzt wird’s heiß und fettig: „Böhmi brutzelt“ und zwar immer zusammen mit einem eingeladenen Gast aus Kunst und Kultur. Da man in der Küche bekanntlich die besten Gespräche führen kann, dürfen wir uns auf frische Unterhaltung u. a. mit Igor Levitt, Aminata Belli oder Xatar freuen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge der sechsteiligen Serie in der ZDF-Mediathek und immer samstags um 19:45 Uhr gibts eine Folge im linearen Fernsehen bei ZDFneo.

Sky Rojo, Staffel 2

Noch immer sind Gina, Coral und Wendy auf der Flucht vor ihrem ehemaligen Zuhälter Romeo. Nachdem sie diesen in der ersten Staffel schwer verletzt haben, sind dessen Handlanger hinter den Frauen her. Können sie in der zweiten Staffel dieser tödlichen Misere endlich entkommen? Die neuen Folgen von „Sky Rojo“ sind ab heute bei Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

