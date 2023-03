Was läuft heute? | Ted Lasso, The Banshees of Inisherin, MaiBrain – Reise ins Gehirn

Ted Lasso

In der Serie „Ted Lasso“ geht es um den American-Football-Coach Ted Lasso, der auf einmal eine Fußballmannschaft trainieren soll. Obwohl er keine Ahnung von Fußball hat, versammelt er mit seiner sympathischen Art die Fans des AFC Richmond hinter sich. Teamgeist wird groß geschrieben, das Motto ist „Believe!“ und der Sieg auf dem Platz ist auf einmal zweitrangig. Doch in der dritten Staffel tritt Richmond gegen einen alten Bekannten an. Vielleicht kann Ted diesmal zeigen, dass er das Team nicht nur zum gefühlten Erfolg führen kann. Die dritte Staffel „Ted Lasso“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

The Banshees of Inisherin

Pádraic ist nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Doch er ist gütig, nett und hat einen besten Freund namens Colm, mit dem er sich jeden Tag auf ein Bier trifft. Doch dann wird dem gutherzigen Pádraic, der von Colin Farrell gespielt wird, auf einmal die Freundschaft gekündigt. Scheinbar ohne Grund. Damit will sich Pádraic nicht zufrieden geben. Er will herausfinden, was es mit dem plötzlichen Sinneswandel von Colm auf sich hat. Den Film „The Banshees of Inisherin“ gibt es jetzt bei Disney+.

MaiBrain — Reise ins Gehirn

Das menschliche Gehirn ist nicht nur das einzige Ding im Universum, dass sich selbst benannt hat — es ist auch wahnsinnig kompliziert. Milliarden Neuronen senden ununterbrochen Signale hin und her und machen den Menschen zu dem, was er ist. Der Doku-Zweiteiler „MaiBrain — Reise ins Gehirn“ geht dem Mysterium Gehirn auf den Grund und blickt dafür zurück in die Geschichte und in die neuesten Ergebnisse der Wissenschaften. Die von Mai Thi Nguyen-Kim moderierte Sendung „MaiBrain — Reise ins Gehirn“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.