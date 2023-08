Was läuft heute? | Ted, Rabiat: Car Porn — Im Land der Poser und Tuner, Tenor: Eine Stimme — zwei Welten

Ted

Obwohl er schon Mitte dreißig ist, hat John immer noch Angst vor Gewitter. Und genauso geht es seinem Kuscheltierfreund Ted, der regelmäßig bei Donner in Johns Zimmer gerannt ist. Gemeinsam vertreiben sie das ungeliebte Geräusch mit ihrem selbsterfundenen Donner-Song. Johns Freundin findet das gar nicht witzig und stellt John vor die Wahl: Beziehung oder Donner-Buddy. Wie John sich entscheidet, könnt ihr in „Ted“ und dem Sequel „Ted 2“ sehen. Beide Filme gibt es ab heute bei Prime Video.

Rabiat: Car Porn — Im Land der Poser und Tuner

Im ersten Tipp heute fällt Kuschelbär Ted mitunter durch unflätiges Verhalten auf. Unangebracht finden es auch viele Menschen, wenn junge Männer mit aufgemotzten Autos durch Innenstädte fahren. Für die Fahrer bedeuten die Autos aber oft viel im Hinblick auf Anerkennung und Status. Was sie antreibt, könnt ihr in der Doku „Rabiat: Car Porn — Im Land der Poser und Tuner“ ab heute in der ARD-Mediathek sehen.

Tenor: Eine Stimme — zwei Welten

Antoine lebt in der Pariser Vorstadt und will Karriere als Rapper machen. Um das zu finanzieren, arbeitet er als Sushi-Lieferant. Als er eines Tages eine Bestellung in die Oper liefern muss, singt er aus Spaß ein paar Takte. Prompt fällt sein Talent der Gesangslehrerin Madame Loyseau auf — und die will ihn überreden, sich bei ihr zum Tenor ausbilden zu lassen. Ob Antoine dafür seine Rap-Karriere an den Nagel hängen wird, erfahrt ihr in „Tenor: Eine Stimme — zwei Welten“. Den Film gibt’s ab sofort bei Wow.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.