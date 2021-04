Was läuft heute? | Tenet, Shadow and Bone, The Flight Attendant

Tenet

„Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort – Tenet. Es öffnet die richtigen Türen. Aber auch manch eine falsche.“ Klingt mysteriös, was der namenlose CIA-Agent da mit auf den Weg bekommt. Aber es passt. Denn seine Mission, führt ihn geradewegs zu einer der grundsätzlichsten Frage der Welt: Wohin fließt die Zeit? Und kennt sie wirklich nur eine Richtung? Denn die Zukunft spült immer wieder Dinge in die Realität, Dinge, die auf einen bevorstehenden Weltkrieg schließen lassen. Was Christopher Nolan schon oft bewiesen hat, setzt er in „Tenet“ fort: Episches Actionkino mit intelligentem Twist. Den Film hat Sky ab heute im Angebot.

Shadow and Bone: Legenden der Grisha

Die Grishaverse Saga ist ein wahres Fantasy-Epos. Ein Teil davon ist die Shadow-and-Bone-Trilogie. Die Kartografin mit der Macht des Lichts – Alina Starkov – und ihre Begleiter stehen vor mehreren Katastrophen: Es herrscht Krieg im Land. Außerdem zieht sich mitten durch die Landschaft die Schattenflur, ein gigantisches Meer aus Dunkelheit, in dem allerlei tödliche Kreaturen hausen. Schafft Alina es, das Land wieder zu einen? Die Verfilmung der Grishaverse-Romane ist eine heikle Entscheidung, schließlich müssen sich Buchverfilmungen immer mit ihrem literarischen Original messen lassen. Den ersten Kommentaren nach zu urteilen, ist die Resonanz allerdings sehr gut. Überzeugt euch selbst: Staffel Eins gibt’s jetzt auf Netflix

The Flight Attendant

Die Stewardess Cassie (Kaley Couco) hat ein Problem: Nach einem One Night Stand mit einem Passagier liegt der am nächsten Morgen tot neben ihr im Bett. Doch Cassie kann sich an nichts erinnern. Für die Polizei ist sie natürlich die Hauptverdächtige in dem Fall. „The Flight Attendant“ wurde Anfang 2020 unter anderem in New York und Rom gedreht. Auf dem Instagram-Account von Kaley Cuoco konnte man gut miterleben, wie die Corona-Pandemie die Dreharbeiten beeinflusst hat. Die acht Folgen der ersten Staffel sind trotzdem fertig geworden, eine zweite Staffel ist bereits bestellt. Bei Amazon Prime Video könnt ihr jetzt schonmal herausfinden, ob Cassie eine Mörderin ist, oder nicht.

Was läuft heute?

