Was läuft heute? | Tenet, Unser Baby – Alles wird anders, The Silence

Tenet

In Christopher Nolans letztem Film „Tenet“ läuft die Zeit mal vorwärts und mal rückwärts. Es geht um eine Geheimorganisation, die in der Lage ist, die Zeit zu manipulieren. Mit dieser Fähigkeit wollen sie den dritten Weltkrieg verhindern. Selbst für einen Christopher Nolan-Film ist das durchaus verstrickt erzählt. „Tenet“ gibt’s ab heute bei Netflix.

Unser Baby – Alles wird anders

In „Unser Baby – Alles wird anders“ werden acht Familien gezeigt, die sich ihren Kinderwunsch erfüllen. Dabei werden sie von Schwangerschaft über Geburt und durch die ersten zwölf Lebensmonate ihrer Neugeborenen begleitet. Ihr könnt „Unser Baby – Alles wird anders“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

The Silence

In dem Horror-Film „The Silence“ mutiert eine Fledermauskolonie zu einer tödlichen Spezies. Mit ihrem feinen Gehör spüren sie Menschen auf und jagen sie. Doch auch Ally hat eine besondere Fähigkeit. Sie kann die mutierten Kreaturen spüren, wenn sie in der Nähe sind, weil sie schon lange Zeit gehörlos ist. Sie zieht sich mit ihrer Familie in einen Wald zurück. Dort müssen sie ein Leben in Stille führen, um nicht von den Kreaturen entdeckt zu werden. „The Silence“ könnt ihr jetzt bei Joyn+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.