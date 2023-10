Bild: The 355 mit Diane Kruger | ZDF/Robert Viglasky/Un

Was läuft heute? | The 355, Y-Kollektiv: Recht auf Abtreibung?, Freibad

Powerfrauen bei der Arbeit

In dem Film „The 355“ in der ZDF-Mediathek versuchen Geheimagentinnen die Welt vor dem Dritten Weltkrieg zu bewahren. In der ARD-Doku „Y-Kollektiv: Recht auf Abtreibung?“ geht eine Reporterin der Frage auf den Grund, wie selbstbestimmt Abtreibungen sein sollten, und in der Komödie „Freibad“ auf WOW geht es um ein Freibad, in das nur Frauen gehen dürfen.