Bild: Dark Winds – Der Wind des Bösen | RTL / © 2022 – AMC FILM HOLDINGS LLC

Was läuft heute? | The Accountant, 65, Dark Winds

Doppelmord im Navajo-Reservat

Prime Video zeigt den Ben-Affleck-Film „The Accountant“, in dem er einen Buchhalter der etwas anderen Art spielt. Auf Netflix kämpft Adam Driver in dem Science Fiction „65“ gegen Dinosaurier auf der Erde. Und bei RTL+ startet die Crime-Serie „Dark Winds“, die uns an der Seite von Sheriff Joe Leaphorn einen Doppelmord in einem Navajo-Reservat aufklären lässt.