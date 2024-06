Was läuft heute? | The Acolyte, Im Wasser der Seine, Cyndi Lauper: Let The Canary Sing

The Acolyte

Die neue Star Wars Serie spielt ein halbes Jahrhundert vor den Ereignissen der Skywalker Saga. Nachdem eine Jedi ermordet wird, soll Jedi-Meister Sol den Fall lösen. Schnell stellt sich heraus, dass eine ehemalige Schülerin von Sol mit dem Mord zutun hat. In der Serie spielt neben dem „Squid Game“-Schauspieler Lee Jung-Jaen auch Carrie-Anne Moss aus der Matrix-Filmreihe mit. Die ersten beiden Folgen von „The Acolyte“ gibt es ab heute auf Disney+.

Im Wasser der Seine

Im Rahmen der olympischen Sommerspiele, soll ein Triathlon in Paris stattfinden. Doch als Wissenschaftlerin Sophia und Umweltaktivistin Mika herausfinden, dass sich ein Hai in der Seine verirrt hat, wollen sie die Veranstaltung stoppen. Ansonsten gibt es ein Blutbad. Doch die Politik glaubt ihnen nicht. Der Haifilm „Im Wasser der Seine“ ist ab heute im Angebot von Netflix verfügbar.

Cyndi Lauper: Let The Canary Sing

Mit Songs wie „Girls Just Wanna Have Fun“ oder „Time after Time“ wurde Sängerin Cyndi Lauper zu einer Ikone der 80er Jahre. In der Dokumentation „Cyndi Lauper: Let The Canary Sing“ geht es um ihre Musik, ihren Werdegang aber auch um ihr Engagement für Vielfalt und die LBTQIA+-Community. Neben Lauper selbst sind unter anderem Sängerin Patti LaBell, Schauspieler Billy Porter und andere Wegbegeleiter zu sehen. „Cyndi Lauper: Let The Canary Sing“ könnt ihr ab heute bei Paramount+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.