Was läuft heute? | The Adults, E.T. Der Außerirdische, Spree — Alles für die Klicks

The Adults

In der Mischung aus Drama und Komödie spielen Michael Cera, Hannah Gross und Sophia Lillis das ungleiche Geschwister-Trio Eric, Rachel und Maggie. Nach mehreren Jahren ohne seine Schwestern kehrt Eric in seinen Heimatort zurück, um mit ihnen wieder Kontakt aufzunehmen. Doch seit damals hat sich einiges verändert. Den Film „The Adults“ gibt es ab heute bei WOW.

E.T. — Der Außerirdische

In diesem Klassiker von Regisseur Steven Spielberg aus dem Jahr 1982 geht es um Elliot, der eines Abends einen kleinen Alien in seinem Garten findet. Elliot nennt ihn E.T. und zusammen mit seinen Geschwistern freundet er sich mit E.T. an. Sie entschließen sich, ihm dabei zu helfen, dass er wieder seinen Weg nach Hause findet. Das Science-Fiction-Abenteuer „E.T. — Der Außerirdische“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Spree — Alles für die Klicks

Die meisten kennen Joe Keery als Steve aus „Stranger Things“. In „Spree“ spielt er den Möchtegern-Influencer Kurt, der schon seit Jahren versucht, berühmt zu werden. Um den Durchbruch zu schaffen, streamt er seine Schichten als Uber-Fahrer und spielt Menschen, die er durch die Gegend fährt, üble Streiche. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, sie zu verletzen oder sogar Schlimmeres zu tun. „Spree — Alles für die Klicks“ gibt es im Angebot von filmfriend.

Was läuft heute?

