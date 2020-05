Was läuft heute? | The Ballad of Buster Scruggs, Nicht länger nichts, Die sieben größten Irrtümer des Euro

Nicht länger nichts

Unterdrückung und Ausbeutung, Revolution und Reformen: Die Geschichte der Arbeiterbewegung wirkt bis in die Gegenwart. ARTEs Doku-Marathon mit dem Titel „Nicht länger nichts“ führt in vier Folgen mit den Titeln „Fabrik“, „Barrikade“, „Fließband“ und „Auflösung“ durch die Geschichte der Arbeiterbewegung. Jetzt in der Mediathek zu finden.

Die größten Irrtümer des Euro

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. An sich war der Euro eine gute Idee – steht er doch für ein friedlich vereintes Europa. Trotzdem haben die Europäer seit Einführung der gemeinsamen Währung ein eher ambivalentes Verhältnis zur gemeinsamen Währung. In der ZDFinfo-Doku „Die sieben größten Irrtümer des Euro“ wird ein Blick auf die Konstruktionsfehler der Währung geworfen.

The Ballad of Buster Scruggs

Streng genommen ist „The Ballad of Buster Scruggs” gleich sechs Western in einem Film. Denn ursprünglich wollten die Coen-Brüder eine Serie drehen, haben sich dann aber doch dazu entschieden, einen Film draus zu machen. Die sechs Episoden sind unabhängig voneinander und behandeln die großen Erzählungen des wilden Westens: Revolverhelden, Viehdiebe und Planwagen-Trecks. Dabei dekonstruieren die Coen-Brüder geschickt den Mythos „Wilder Westen“. Zu sehen ist der Film auf Netflix.

