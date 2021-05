Bild: The Bank Hacker | Thomas D. Hansens | ZDF

Was läuft heute? | The Bank Hacker, Mare of Easttown, Army of the Dead

Nieder mit den Banken!

Ein Banküberfall per Internet: Jeremy zockt in „The Bank Hacker“ die Großbanken ab. Ein Mord in der Provinz: Kate Winslet ermittelt in „Mare of Easttown“. Und eine Stadt voller Zombies: Matthias Schweighöfer und Co. ballern sich in „Army of the Dead“ durch Las Vegas.