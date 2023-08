Was läuft heute? | The Batman, Arcadia, Wo in Paris die Sonne aufgeht

The Batman

Vampire und Fledermäuse haben ja schon einiges gemeinsam. Seit 2022 gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit — und die heißt Robert Pattinson. Denn der Ex-Vampirdarsteller aus „Twilight“ schlüpft in „The Batman“ in die Rolle des fledermausartigen Comic-Helden. Und das verspricht einiges an Spannung. Ihr könnt „The Batman“ ab heute bei Prime Video streamen.

Arcadia

Pieter Hendriks hat einen fatalen Fehler begangen: Er hat die Bürgerscores seiner Familie heimlich manipuliert. Und das ist im Überwachungsstaat Arcadia keine gute Idee. Pieter muss seine Tat gestehen — nur so kann er verhindern, dass seine gesamte Familie in die unwirtliche Außenwelt verbannt wird. Was genau so ein Bürgerscore ist und ob Pieters Familie den Fehler wieder ausbügeln kann, könnt ihr in der dystopischen Near-Future-Serie „Arcadia“ sehen. Alle acht Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Mediathek.

Wo in Paris die Sonne aufgeht

Der Begriff „Ménage-à-trois“ kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie „Dreiecksbeziehung“. Und genau darum geht es in dem Arthouse-Film „Wo in Paris die Sonne aufgeht“. Wobei die drei Hauptfiguren Émilie, Camille und Nora gar nicht gleichzeitig miteinander zusammen sind. Ihre Affären und Liebeleien überlappen sich aber trotzdem ziemlich viel. Und das geht natürlich nicht ohne Komplikationen. Wer hier wann mit wem was hatte, könnt ihr in „Wo in Paris die Sonne aufgeht“ ab heute bei Mubi sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.